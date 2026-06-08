Kenan Yildiz: ¿por qué el jugador eligió a Turquía en vez de a Alemania?

En una entrega más de un talento futbolístico que tomó una decisión por una o por otra nación, ahora enfrentó un Alemania vs Turquía. Hoy es uno de los futbolistas con más proyección, y cabe recordar que desde 2023 se le catalogó como un ciclón que llevaría a los turcos al siguiente nivel, pero aunque eso no ha sucedido, se espera que su futbol brille en demasía en esta justa mundialista de 2026. Así luce el presente de Kenan Yildiz.

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¿Quién es Kenan Yildiz, joven que eligió a Turquía sobre Alemania?

Ya con 21 años, Kenan Yildiz carga sobre sus hombros muchas de las esperanzas internacionales de los turcos. Aunque el futbol es un deporte de conjunto, los rostros como el de Kenan son los que destacan. Su futbol es realmente llamativo pero este torneo puede ser el termómetro del tipo de futbolista que puede ser… ese que se está esperando desde todos los frentes de Turquía.

El futbolista nacido en Regensburg se perfilaba como uno de los talentos que Alemania pondría en algún sitio de sus largas listas de prodigios o superdotados futbolísticos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando abandonó al Bayern Munich y además eligió a Turquía como su selección nacional. Dos decisiones que muchos cuestionaron fuertemente cuando sucedieron.

Aún como juvenil de los bávaros, el muchacho de madre alemana y de padre turco fichó como estrella con la Juventus de Turín. Y al mismo tiempo indicó que dado que los alemanes nunca le buscaron, su decisión por representar a Turquía nunca estuvo en duda. él siempre vio a dicho país como su destino.

¿Qué se espera de Kenan Yildiz en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las exigencias comienzan a agrandarse, pues desde que cumplió la mayoría de edad se le posicionó como parte de aquellos talentos de prodigio. Ya con 21 (aunque sigue siendo un proyecto por la edad), muchos le piden resultados como si se tratara del gran veterano. Ante eso, con Turquía brilla en demasía, además de que en la Juventus pelea por ser el gran referente y poco a poco lo consigue.

Viene de una temporada de 10 goles y siete asistencias en Serie A, además de un tanto y 3 pases para gol en Champions League. Con eso, el Mundial le espera para que en el Grupo D Turquía sea dominante o al menos pasando con soltura en sector compartido con Estados Unidos, Paraguay y Australia.