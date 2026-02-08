¡OFICIAL! Juventus renueva a una de sus máximas figuras

La Juventus ha recibido buenas noticias luego de blindar a su joven estrella con potencial. El club italiano anunció la renovación del atacante turco Kenan Yildiz, de tan solo 20 años, quien extendió su contrato hasta la temporada 2030 y se convertirá en el jugador mejor pagado de toda la plantilla, con un salario que se estima ascenderá a los 6 millones de euros más variables a partir de la próxima campaña.

El acuerdo, que amplía un año más su contrato anterior, es un premio al meteórico ascenso del futbolista. Quien llegó en 2022 proveniente de las categorías inferiores del Bayern Munich, Yildiz escaló desde el equipo de sub-19 hasta consolidarse como la figura y líder ofensivo del primer equipo y una de las mayores promesas del futbol europeo.

Yildiz será la cara del proyecto de la Juventus

El cuadro de la Vecchia Signora agradeció a Kenan por seguir en el club: "Gracias, Kenan, por seguir con nosotros. Queremos devolver a la Juventus el éxito que se merece. Esta renovación es el primer paso de un camino, pero no será el único", declaró el director general Damien Comolli durante la presentación.

Con este movimiento, el combinado de las cebras no solo asegura el futuro de su proceso deportivo, sino que envía un mensaje contundente, Yildiz será la nueva cara de este proyecto y será uno de los pilares sobre el que se construya esta nueva fase del equipo bianconero en la que busca recuperar el dominio que tuvo la década pasada.

