Pagaron más de 200 millones y llegó como bomba al América; hoy nadie lo quiere en el club

El fin de semana pasado millones de personas en México y el mundo disfrutaron el Clásico Nacional entre Chivas y América, mismo que terminó en favor del Rebaño Sagrado por 1-0 y que, en consecuencia, generó las críticas a los jugadores azulcremas, entre ellos Kevin Álvarez.

En estos momentos, Kevin Álvarez se ha convertido en uno de los futbolistas más criticados y odiados por la afición del América gracias a las actuaciones que ha protagonizado en los últimos meses. Sin embargo, ¿sabías que, en el pasado, el club pagó más de 200 millones por él?

Kevin Álvarez, de valer más de 200 millones a ser odiado por la afición del América

Kevin Álvarez tuvo la oportunidad de sobresalir desde las fuerzas básicas del Pachuca al grado de defender los colores de la Selección Mexicana. Su participación con los Tuzos llamó poderosamente la atención, por lo que era considerado un elemento de exportación en el pasado.

Sin embargo, el deseo del América por ficharlo fue tanto que puso sobre la mesa alrededor de 10 millones de euros (más de 200 millones de pesos mexicanos) por su carta. Pachuca no se resistió y envió directamente a Kevin Álvarez a Coapa, lugar en donde sumó tres títulos de manera consecutiva.

A pesar de eso, a nivel individual el rendimiento de Kevin ha venido notablemente de más a menos, por lo que ha dejado de ser titular absoluto en el esquema de André Jardine. De hecho, registra varios errores en momentos importantes que han sido suficientes para que muchos aficionados pidan su salida el próximo periodo de fichajes.

¿Cuáles son los números de Kevin Álvarez en el América?

Kevin Álvarez llegó al Club América en julio del 2023, por lo que ya suma más de dos años y medio con la institución azulcrema. En esta cantidad de tiempo, el lateral mexicano acumula cinco anotaciones y diez pases a gol en 104 partidos disputados, en donde registra 7,367 minutos.