Copa Mundial de la FIFA 2026: Este es el emotivo significado detrás del uniforme de la Selección Mexicana

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de la camiseta que la Selección Mexicana utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual, dicho sea de paso, ha dejado comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales debido a su diseño.

El color verde vuelve a ser el dominante en el jersey oficial de la Selección Mexicana luego de que la marca patronicadora probara con modelos negros y blancos. Ahora, en medio de su presentación, se sabe que el uniforme cuenta con un emotivo significado detrás. ¿Quieres conocer cuál es?

¿Cuál es el significado detrás del uniforme de la Selección Mexicana?

Más allá del regreso del color verde, lo que destaca en el nuevo uniforme de la Selección Mexicana rumbo la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el inmenso calendario azteca que se presenta en el centro, el cual no es más que una representación moderna de un emblema que es, sin duda, parte de la identidad nacional.

Este uniforme se basó en el que México presentó en la Copa del Mundo 1998, por lo que busca representar el orgullo de los aficionados que, de nueva cuenta, verán como su Selección disputa partidos mundialistas en territorio nacional,lo anterior recordando que la República contará con varios juegos de este evento.

La Piedra del Sol al centro del uniforme refleja un elemento imprescindible del calendario azteca, el cual hace alusión a las civilizaciones antiguas en el país. Ante ello, la marca patrocinadora desea que este jersey sea un emblema de identidad cultural, deportiva y social para la fanaticada nacional.

¿Cuándo es el estreno de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

El estreno oficial de la nueva indumentaria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio, cuando el Tri reciba en la cancha del Estadio Azteca al combinado de Sudáfrica, en lo que será el primer compromiso de este evento deportivo.