Jugó en América y Cruz Azul, tiene 26 años y vale casi 8 millones, pero hoy no tiene equipo

A lo largo de su historia, tanto el Club América como Cruz Azul han tenido la oportunidad de compartir distintos futbolistas mexicanos que han pasado por ambas escuadras. Un ejemplo claro de lo anterior es Carlos Vargas, quien con 26 años de edad no tiene equipo en el futbol mexicano.

Considerado una de las joyas del futbol nacional en su etapa de debut, Carlos Vargas militó en varios equipos del balompié mexicano, destacando tanto al Club América como a Cruz Azul. Tristemente para su causa, hoy el defensor no tiene equipo pese a tener una edad bastante decente.

¿Qué pasó con Carlos Vergas en su etapa con América y Cruz Azul?

Carlos Vargas debutó con Xolos de Tijuana en el 2017 y, gracias a su habilidad y a la forma en cómo se desenvuelve tanto de central como de lateral, América lo fichó unos meses después para convertirlo en su nuevo diamante en bruto, mismo que, sin embargo, nunca pudo pulir como hubiese deseado.

Con los azulcremas permaneció tres años seguidos sin destacar en la zona defensiva y con pocos minutos de juego, por lo que fue prestado durante unos meses a Morelia para, después, volver a Coapa. Su último proceso en América terminó en ese mismo año cuando llegó a Mazatlán.

Con los cañoneros tuvo sus mejores momentos como profesional, por lo que fue fichado por Cruz Azul en enero del 2023. No obstante, entre sus lesiones y las bajas de juego que tuvo en el campo, la realidad es que Carlos Vargas dejó de ser importante en la escuadra capitalina, misma que le rescindió el contrato hace unas semanas.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Vargas en América y Cruz Azul?

De acuerdo con Transfermarkt, Carlos Vargas disputó un total de 72 partidos con el Club América, institución en donde, además, sumó dos asistencias. Con Cruz Azul, sin embargo, el mexicano solamente registró diez partidos (140 minutos) en donde no acumuló goles ni asistencias en el campo.