Ha decepcionado al América, pero se quejó de André Jardine antes de salir del club

Han pasado algunas semanas desde que el Club América confirmó la salida de André Jardine y, la realidad, es que su despido sigue dejando sensaciones entre algunos futbolistas, mismos que coincidieron con él durante la etapa del brasileño en la institución capitalina.

Colectivamente, al América no le alcanza

Uno de ellos es Kevin Álvarez, quien desde su arribo a Coapa ha dejado sensaciones negativas en el campo y que, ahora, se ha vuelto tendencia en las redes por las declaraciones que soltó, mismas que pueden ser interpretadas como una especie de crítica hacia el extécnico del América.

¿Qué dijo Kevin Álvarez, jugador del América, sobre André Jardine?

Fue durante una charla con el portal Claro Sports que Kevin Álvarez aseguró que vivió delicados momentos con el Club América cuando coincidió con André Jardine, esto a pesar de que el equipo vivió una etapa realmente interesante gracias al tricampeonato obtenido en la Liga BBVA MX.

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De acuerdo con sus palabras, vivió momentos realmente difíciles no solo por las lesiones que lo marcaron, sino por las críticas recibidas de parte de los aficionados y, además, por los pocos minutos que obtuvo en el tramo final de la etapa de André Jardine como entrenador del América.

En contraparte, aseguró que ahora, con Jardine fuera de la institución y la llegada de Guillermo Almada, se siente más cómodo con el estilo de juego que profesa su nuevo entrenador, por lo que aseguró que podría sacar el provecho a esto para recuperar el nivel que tuvo en el pasado toda vez que, con el brasileño, disputó minutos en posiciones que desconocía como carrilero o extremo.

¿Cuáles son los números de Kevin Álvarez con el América?

Más allá de lo explicado, la realidad es que desde su arribo al Club América procedente del Pachuca Kevin Álvarez no ha demostrado una valía importante en el campo, pues desde su llegada a Coapa en julio del 2023 el lateral derecho registra cinco anotaciones y 10 pases a gol en 117 juegos disputados.