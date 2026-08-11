Esta fue la promesa de Kevin Álvarez para la afición del América; así habló de Almada

Hace unos días Kevin Álvarez concedió una entrevista en donde reveló detalles respecto a cómo ha sido su travesía en el Club América, institución en donde formó parte del tricampeonato pero en la que, sin embargo, no se ha consolidado como titular indiscutible como se esperaba.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, si bien en sus primeros tres torneos Kevin Álvarez mostró un buen nivel en el campo, la realidad es que sus últimos meses en el Club América han estado por debajo de las expectativas, por lo que el mexicano lanzó una promesa a la afición con miras a este Apertura 2026.

¿Qué dijo Kevin Álvarez sobre su etapa en América?

Ahora que el Club América cambió de línea luego de la despedida de André Jardine para dar paso a Guillermo Almada, Kevin Álvarez entiende que este es el momento perfecto para retomar el nivel, pues fue precisamente con el uruguayo en donde mostró su mejor faceta en Pachuca.

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“Toca trabajar, porque no es solo decirlo, sino también demostrarlo. Al equipo no nos fue muy bien porque la gente espera un campeonato, no hay otra cosa más que eso. Ahorita es a lo que se apunta, trabajar, estar en el plantel y terminar campeones”, dijo Kevin Álvarez para Claro Sports.

¿Qué jugadores pueden quitarle la titularidad a Kevin Álvarez en el América?

Si bien Kevin Álvarez apunta a ser el titular por la banda derecha para Guillermo Almada durante el resto del Apertura 2026, la realidad es que existen dos jugadores que podrían quitarle esta posición si es que el futbolista no recupera el nivel que mostró hace un par de años.

Uno de ellos es Israel Reyes, quien se puede desempeñar como central, lateral o contención como ha ocurrido en el pasado con el América. El segundo es Dagoberto Espinoza, quien tras superar una dolorosa lesión ha entrenado de lleno con el club en este segundo semestre del año.