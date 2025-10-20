Kevin Durant supera a LeBron James con un millonario acuerdo con los Rockets de Houston

La nueva estrella de los Rockets de Houston extendió su contrato por 90 millones de dólares, con la última extensió de su contrato Kevin Durant rompió un nuevo récord en la NBA como el jugador con mayores ingresos en la historia de la liga superando a LeBron James.

Durant acordó una extensión de contrato de 90 millones de dólares con los Rockets, una extensión de dos años con opción de jugador para la temporada 2027-28. El alero La nueva extensión eleva las ganancias totales de Durant, basadas en salarios actuales y futuros a 598.2 millones de dólares superando el total de 583,9 millones de dólares de James.

Kevin Durant renueva con los Rockets por 90 millones de dólares

“Houston se siente como casa”, señaló Durant durante una entrevista reciente. “Desde el primer día sentí que podía construir algo importante aquí. Este contrato es solo una parte del camino que queremos recorrer”. Con estas palabras, dejó claro que su decisión va más allá del dinero: es una apuesta por el proyecto deportivo de los Rockets.

Para los Rockets, retener a Durant significa más que conservar a una estrella. Significa tener una pieza central confiable, con mentalidad ganadora y capacidad para cerrar partidos importantes, cualidades clave en un equipo que aspira a regresar al protagonismo en la Conferencia Oeste.

Durant, quien ya cuenta con más de 15 temporadas en la NBA, múltiples títulos y premios individuales, llegó a Houston en medio de una estrategia del equipo por combinar juventud con experiencia de élite. Desde su llegada, su impacto ha sido inmediato tanto dentro como fuera de la cancha, convirtiéndose en un mentor para jóvenes talentos como Alperen Şengün, Jalen Green y Amen Thompson.