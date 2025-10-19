deportes
Washington Commanders vs Dallas Cowboys: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Washington Commanders de Jayden Daniels visitan esta tarde a los Dallas Cowboys de Dak Prescott en un atractivo partido de la Semana 7 de la NFL

Los Dallas Cowboys reciben hoy a los Washington Commanders en la Semana 7 de la NFL. Con Dak Prescott al frente de la mejor ofensiva de la liga, los locales intentarán vencer a su rival divisional en el AT&T Stadium. Los dos partidos que el equipo de Jerry Jones ha disputado en sus dominios este 2025 se han ido a tiempo extra, por lo que podemos esperar una gran batalla ante Jayden Daniel y compañía.

Se espera que CeeDee Lamb esté disponible después de perderse los pasados tres encuentros con una lesión en el tobillo, haría mancuerna con un George Pickens que hasta el momento ha sido impresionante con los Vaqueros. Del otro lado no estarán Terry McLaurin y Deebo Samuel, por lo que Washington, perdedor la semana pasada frente a Chicago, deberá encontrar la manera de hacerle daño a Dallas sin dos de sus hombres importantes.

Dallas Cowboys
Washington Commanders (Pertenece a NFL)
