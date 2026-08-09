Se retiró del futbol tras el fallecimiento de su padre y su hermano, hoy se dedica a la jardinería

La temporada pasada en Europa trajo consigo una de las noticias más extrañas y, a su vez, tristes que se han suscitado en los últimos años. Y es que, después de sufrir la dolorosa muerte de su hermano y su padre en un corto periodo de tiempo, el esloveno Kevin Kampl tomó la decisión de retirarse del futbol profesional.

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Kampl vivió uno de los años más complicados de su vida luego de perder a su padre y a su hermano en un periodo de siete meses, mismos que fueron suficientes para que el esloveno tomara la decisión de retirarse del futbol. Hoy, a esto se dedica junto al resto de su familia fuera de cualquier tipo de reflector.

Kevin Kampl, de retirarse del futbol a ser jardinero

El periodo de depresión por el que vivió durante estos meses hicieron que Kampl se retirara del futbol con 35 años de edad y cuando tenía un buen momento individual con el Leipzig. Un punto a destacar es que, en su retiro, optó por regalar más de 4,000 litros de cerveza a los fanáticos que lo acompañaron en este momento.

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A partir de aquel momento, y para salvaguardar su salud mental, el esloveno se alejó de cualquier foco mediático y, acompañado de su familia, se mudó con su esposa y dos hijos a Mallorca para comenzar una nueva etapa como jardinero luego del terrible suceso por el que atravesó.

Hoy en día, Kevin se dedica a recolectar frutas y verduras en esta nueva etapa dentro de la agricultura mientras disfruta de la familia que tiene y de la paz que le permite hacer esto en su vida, lo anterior luego de uno de los procesos más delicados por los que tuvo que lidiar.

¿Cuáles fueron los números de Kevin Kampl en el futbol profesional?

Durante su etapa en el futbol profesional, Kevin Kampl tuvo la oportunidad de defender equipos de renombre en Europa como el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Leipzig, por citar algunos ejemplos. En total el mediocampista registró 49 goles y 99 asistencias en 532 duelos disputados.