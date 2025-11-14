¡No solo es Mier! Estas son las bajas que tendrá Cruz Azul para la Liguilla y la Copa Intercontinental

En los últimos días el nombre de Kevin Mier se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues tras la jugada con Adalberto Carrasquilla el portero de Cruz Azul sufrió una fractura de tibia que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses; es decir, hasta el 2026.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Kevin Mier ya fue operado y, se estima, estará fuera de los entrenamientos entre tres y cuatro meses, aunque su lesión podría llevarlo hasta los seis meses de inactividad. En ese sentido, no está de más conocer qué bajas, además del colombiano, tendrá Cruz Azul para la Liguilla y la Copa Intercontinental.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la Liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental?

Kevin Mier no será la única baja que Cruz Azul tendrá para disputar la Liguilla del futbol mexicano, así como la Copa Intercontinental. Y es que, desde hace varios meses, el cuadro capitalino ha tenido que disputar sus duelos sin Andrés Montaño, otrora jugador del Mazatlán FC.

Andrés Montaño sufrió una lesión desde mediados de este año, incluso cuando el equipo aún era dirigido por Vicente Sánchez. El mexicano continúa con su proceso de recuperación; sin embargo, este no alcanzará a estar disponible por el resto del año, por lo que su vuelta está programada para el 2026.

Vale decir que Cruz Azul, hasta ahora, contará solamente con la baja de estos dos elementos para disputar su llave de cuartos de final ante Chivas, escuadra que cerró de grata forma pero que, sin embargo, no ha podido vencer a los celestes en los últimos cuatro partidos de Liga.

¿Cuándo es el debut de Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

La Máquina de Cruz Azul hará su debut oficial en la Copa Intercontinental 2025 el 10 de diciembre cuando se mida al campeón de la Copa Libertadores (Palmeiras o Flamengo), en un duelo conocido como Derbi de las Américas. Se trata, entonces, de un partido de poder a poder entre la Concacaf y la Conmebol.

