CM Punk y Roman Reigns llegan al cine; ¿cuándo se estrena su película en México?

Se trata de dos luchadores que han mostrado una enemistad marcada en su etapa en la WWE, aunque fuera de la empresa parece que llevan una relación bastante informal. CM Punk y Roman Reigns dejarán los encordados durante unos días, pues se espera que lleguen al cine a finales de este mes.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Así como ha ocurrido con otras estrellas de la WWE tales como The Rock, John Cena y Dave Batista, tanto CM Punk como Roman Reigns se han adentrado al mundo del cine en este cierre del año; sin embargo, no lo harán prestando su apariencia, sino desde un aspecto distinto.

¿CM Punk y Roman Reigns estarán en Zootopia 2?

Diversos reportes indican que CM Punk, actual Campeón Mundial Pesado, así como Roman Reigns, uno de los luchadores más importantes en la historia reciente de la WWE, formarán parte de la próxima entrega de Zootopia, película para niños que se estrena próximamente en los cines a nivel nacional e internacional.

Te puede interesar: Stephanie Vaquer, la chilena que es una de las mejores luchadoras del mundo

Te puede interesar: Por esta razón Cruz Azul es favorito sobre Chivas en Liguilla

Al ser esta una película animada, se sabe que CM Punk y Roman Reigns prestarán sus voces para interpretar a dos personajes que no son principales pero que tendrán participación en la entrega. Se trata de dos cebras llamadas “Zebra Buddy Cops”, y estas serán policías dentro del mundo animal.

Ahora bien, ¿cuándo se estrena Zootopia 2? La segunda entrega de este película está programada para estrenarse el jueves 27 de noviembre, por lo que coincidirá con el último puente que los alumnos de la SEP tendrán en el año, lo cual puede hacer que estos asistan al cine en compañía de sus padres para disfrutar de las voces de sus superestrellas favoritas.

CM Punk y Roman Reigns, una de las mejores rivalidades de los últimos años en WWE

Fue hace más de una década cuando The Shield, grupo en donde estaba Roman Reigns , debutó de la mano de CM Punk. A partir de ahí, la amistad y enemistad de ambos luchadores se ha reflejado con fuerza a lo largo de los años en la WWE; de hecho, ambos (junto a Seth Rollins) se enfrentaron en la última edición de Wrestlemania.