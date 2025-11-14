Leyenda de la lucha libre destroza a luchador de la WWE; así será su participación en AAA

En las últimas horas la AAA compartió una imagen sobre una lucha de tres superestrellas en forma de eliminatoria para conocer al retador por el título crucero de la empresa. Vale decir que la AAA ya forma parte de la WWE, por lo que algunos luchadores de esta industria estarán en tal contienda.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Desde su adquisición a mediados del año, la WWE ha “prestado” a varios luchadores a distintas funciones de la AAA para elevar el nivel de interés de los aficionados, y uno de los próximos será nada más y nada menos que Axiom. Ante ello, el luchador español recibió una fuerte crítica de parte de una leyenda de la lucha libre mexicana.

¿Por qué Tinieblas destrozó a Axiom, figura de la WWE?

La crítica principal de Tinieblas hacia Axiom deriva del enorme parecido que tiene su máscara con la de la leyenda de la lucha libre. De hecho, en la publicación de la AAA muchos fanáticos “bromearon” con si Axiom estará acompañado de Alushe, el amigo inseparable de este luchador.

Fue precisamente en dicho momento en donde Tinieblas lanzó un comentario que muestra su enojo por la participación de Axiom en AAA y la WWE: “Solo eso le falta, que vaya Alushe. Vaya creatividad, solo le puso figuras al lado de la malla. Yo creo que batalló mucho para crear ese diseño”, explicó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Aximon no ha respondido al comentario de Tinieblas. Vale decir que el luchador español ha tenido una interesante carrera en la WWE luego de brillar en NXT para pasar al roster principal de SmackDown, por lo que ahora tendrá su debut en la AAA.

¿Cuándo será la lucha de Axiom en la AAA?

Será el próximo sábado 22 de noviembre, en el gimnasio Juan de la Barrera de la CDMX, que Axiom se enfrente a Octagón Jr y Je’Von Evans para conocer a uno de los retadores por el título crucero que actualmente ostenta Laredo Kid. La función comenzará en punto de las 20:00 horas.