Cruz Azul y la CÁBALA de Larcamón que lo tiene en el segundo lugar del Clausura 2026

Han pasado algunos días desde la victoria que Cruz Azul sumó ante Chivas en la cancha del estadio Cuauhtémoc y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. Ahora, se supo que una de las razones por las cuales Nicolás Larcamón tiene a su club como el sublíder deriva de su cábala. ¿Cuál es esta?

cruz azul

Cruz Azul superó al Rebaño Sagrado y le quitó el invicto luego de vencerlo por 2-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el sábado pasado. Con este resultado, la Máquina se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación general con 16 unidades; es decir, solo dos menos que el Guadalajara.

¿Qué cábala tiene Nicolás Larcamón antes de cada juego con Cruz Azul?

Fue a través de un video compartido en la cuenta de X de Danna Cervantes que se observa la cábala que Nicolás Larcamón tiene antes de cada encuentro, misma que consiste en entrar durante algunos segundos a la capilla del Estadio Cuauhtémoc, recinto de Cruz Azul para esta temporada.

En el video se muestra cómo el entrenador argentino se mantiene durante unos segundos en dicho lugar, por lo que diversos aficionados consideran esta una especie de cábala de parte del técnico a fin de obtener los resultados deseados tal y como ocurrió el fin de semana pasado.

De cualquier modo, vale decir que la cábala parece estar funcionando hasta ahora, pues después de la derrota vivida en la Jornada 1 ante León, Cruz Azul aucmula seis partidos sin conocer la derrota luego de cinco victorias y un empate, resultados que lo colocan como el sublíder actual de la clasificación.

¿Cuáles son los siguientes duelos que tendrá Cruz Azul?

Después de superar una parte complicada del calendario del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, vale decir que Cruz Azul continuará teniendo juegos un tanto complicados cuando se enfrente a equipos como Rayados, Santos y San Luis en sus siguientes compromisos, esto sin contar los octavos de final de Concachampions que tendrá ante Monterrey.