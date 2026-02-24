Se destapa el gran fichaje que prepara Cruz Azul para el verano

El último mercado dejó sensaciones encontradas para Cruz Azul. Si bien llegaron nmbres interesantes como Christian Ebere y Nicolás Ibáñez, la sensación interna fue clara: la defensa quedó corta. La salida de Jorge Sánchez debilitó el lateral derecho y la lesión de Jesús Orozco Chiquete expuso la falta de variantes en la zaga.

Nicolás Larcamón encontró soluciones temporales en jóvenes como Jorge Rodarte y Omar Campos. Pero competir por el título exige algo más que parches.

Y bajo ese contexto hay un nombre que empieza a tomar fuerza en el entorno celeste.

Te puede interesar: Fue la decepción de Cruz Azul y hoy está desempleado, pero el Salón de la Fama lo reconoce como leyenda

El elegido para reforzar la zaga

Cruz Azul tendría como prioridad para el verano el regreso de César Montes al futbol mexicano.

El central azteca, actualmente en el Lokomotiv Moscú, estaría abierto a volver al país. Sin embargo, la operación no sería sencilla. El club ruso pagó cerca de siete millones de dólares por su ficha en 2024 y buscaría recuperar buena parte de esa inversión. Además, su contrato es elevado.

Aun así, en La Noria consideran que vale la pena el esfuerzo. Larcamón busca un defensor más 'rocoso', con liderazgo y experiencia internacional. Montes cumple con ese perfil: presencia física, juego aéreo dominante y experiencia en selección.

El único obstáculo extra es el contexto mundialista. A meses de la Copa del Mundo 2026, varios seleccionados mexicanos han recibido recomendaciones de mantener estabilidad en Europa. Pero el deseo del jugador podría ser determinante, aunque para cuando La Máquina lo busque, el Mundial ya estará en curso.

Te puede interesar: Lo descartaron en Cruz Azul, lo conocaron de emergencia por WhatsApp, y marcó el gol que cambió su historia

César Montes es pretendido por el Besiktas de Turquía|Crédito: Lokomotiv

Las otras opciones de Cruz Azul

Independientemente de lo que pase con Montes, Cruz Azul también analiza alternativas. Uno de los nombres que ha sido seguido de cerca es Julián Millán, defensor colombiano de Nacional de Uruguay.

Zurdo, con buen porte físico y salida limpia con balón, encaja en el modelo que pretende el cuerpo técnico. Su perfil sería ideal en caso de que Gonzalo Piovi termine saliendo tras los sondeos recientes desde el extranjero.

La directiva sabe que para competir con Tigres, Monterrey y América no alcanza con ajustes menores, sino con reforzar con nombres de peso.