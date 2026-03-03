ÚLTIMO MOMENTO: Kevin Mier REGRESA a jugar con Cruz Azul en partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

Buenas noticias para Cruz Azul. Luego de estar alejado de las canchas, Kevin Mier vuelve a al actividad esta Jornada 9 del Torneo Clausura 2026. Saltando como titular en la Sub-21 durante la visita del cuadro de La Noria a Santos Laguna, el portero colombiano comienza a retomar nivel para volver de a poco al arco del Primer Equipo, mismo que ha sido resguardado por Andrés Gudiño.

Te puede interesar: OFICIAL: El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas se jugará en Estados Unidos

¿Por qué no había jugado Kevin Mier con Cruz Azul?

El guardameta viene recuperándose de una fractura de tibia en la pierna derecha, lesión sufrida el pasado mes de noviembre de 2025 en un juego contra Pumas tras una entrada de Adalberto Carrasquilla. Defendiendo el arco de Cruz Azul, Kevin Mier tiene un registro de 94 partidos con marca de 92 goles recibidos y 38 porterías en cero.

Por su parte, Andrés Gudiño tiene 41 juegos resguardando la portería de La Máquina. El mexicano tiene registro de 50 anotaciones recibidas y 10 juegos dejando el arco en sin recibir gol.

En el Clausura 2026 de la categoría Sub-21, Cruz Azul se ubica en el lugar 16 de la tabla general con racha de una victoria, tres empates y cuatro juegos perdidos. El juego ante Santos lo encaran tras haber perdido en su visita a Monterrey.

Por otro lado, el Primer Equipo del conjunto Celeste, mismo que es dirigido por Nicolás Larcamón, marcha como líder de la presente campaña con 19 puntos, resultado de seis triunfos, un juego igualado y un partido perdido. Esta tarde, disputan la Jornada 9 ante Santos en el TSM Corona, encuentro a disputarse a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados anuncia a su NUEVO DT tras la salida de Torrent