Brutal nocaut de Kevin Vallejos le da la victoria y bono de $50,000

Kevin Vallejos sorprendió este sábado al mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA), luego de un brutal nocaut sobre el georgiano Giga Chikadze en la pelea coestelar del UFC Vegas 112 en el Apex de Las Vegas. El argentino no solo silenció a una auténtica leyenda del peso pluma, también se llevó un codiciado bono de $50,000 dólares por “Actuación de la Noche”, coronando una presentación que ya empieza a escribirse en la historia de la división.

Desde el inicio del combate, Giga Chikadze buscó imponerse con sus clásicas patadas, esas mismas herramientas que lo volvieron temible en el peso pluma y le dieron una racha de siete triunfos en la élite. Vallejos, lejos de intimidarse, avanzó con presión constante, absorbiendo el castigo a la pierna izquierda y obligando al georgiano a retroceder para encontrar espacio, mientras el argentino se acomodaba a la distancia de golpeo y esperaba su momento.

El primer asalto mostró la experiencia de Chikadze , que castigó abajo y arriba, pero también la resiliencia de Vallejos, que nunca salió del libreto y supo ajustar el plan sobre la marcha. Todo cambió en el segundo round, cuando un resbalón del georgiano abrió una ventana mínima que el marplatense transformó en puerta grande, desatando una ráfaga de golpes que empezó a inclinar la balanza y a encender la alarma en la esquina europea.

Ahí apareció la firma de Kevin Vallejos: un puño giratorio perfectamente sincronizado impactó de lleno y quebró el curso de la pelea, dejando a Chikadze visiblemente afectado y sin respuestas claras. Con olfato asesino, el argentino acortó la distancia, conectó codazos demoledores contra un rival recostado en la lona y obligó al árbitro a detener las acciones a los 1:29 del segundo asalto, completando un nocaut tan espectacular como contundente.

Ese cierre fulminante no solo cortó la noche para Giga Chikadze, que llegaba con un prestigio ganado durante años y sin nocauts en sus derrotas previas en UFC, sino que catapultó a Vallejos dentro del ranking del peso pluma, metiéndolo por primera vez entre los 15 mejores del mundo. El récord del argentino quedó en 3-0 dentro de la compañía, consolidando una irrupción perfecta en la jaula más importante del planeta y enviando un mensaje claro a toda la categoría.

El bono que cambia el juego

La magnitud del nocaut se reflejó de inmediato en la propia organización, que le otorgó a Kevin Vallejos uno de los premios más deseados de la velada: el bono de $50.000 dólares a la “Actuación de la Noche”. El momento en que se enteró quedó registrado en un video publicado en redes, donde su compatriota y referente de la UFC, Santiago Ponzinibbio, le comunicó la noticia entre sonrisas, abrazos y emoción desbordada en el vestuario.

Más allá del impacto económico, el triunfo tuvo un profundo valor simbólico para el argentino, que habló con respeto absoluto sobre Chikadze, al que describió como una leyenda y un guerrero de la vida. Incluso destacó la labor de su rival en una asociación que lucha contra el cáncer y expresó su deseo de donar parte de su bolsa a esa causa, demostrando que su victoria va más allá del resultado deportivo y también deja huella fuera del octágono.

La diferencia física no fue un detalle menor: Vallejos, de 1.70 metros y 145 libras, enfrentó a un Chikadze de 1.83 metros y 146 libras, con alcance superior y años de experiencia en kickboxing y MMA de alto nivel. Aun así, el argentino acortó distancias con inteligencia, se mantuvo firme ante el castigo a las piernas y terminó imponiendo su agresividad y lectura táctica, algo que potencia todavía más la dimensión de su desempeño en Las Vegas.

El ascenso del “Chino” Vallejos en la UFC

Con apenas 24 años, Kevin Vallejos vive un ascenso meteórico dentro de la UFC, respaldado por un historial sólido en el circuito sudamericano de artes marciales mixtas. Antes de su desembarco definitivo en la compañía, brilló en el Samurai Fight House, donde se mantuvo invicto y encadenó triunfos clave que lo proyectaron hasta la vitrina de Dana White, luego de reponerse de su única derrota ante Jean Silva en el Contender Series de 2023.

Ya dentro de la empresa, el marplatense construyó un camino perfecto: primero destrozó al norteamericano Cam Teague para asegurarse el contrato, luego debutó de forma demoledora noqueando al surcoreano Seungwoo Choi en el primer asalto y más tarde venció por decisión unánime al estadounidense Danny Silva. Con el nocaut a Chikadze en UFC Vegas 112, el “Chino” no solo mantiene su invicto en la promotora, también se instala como uno de los nombres más peligrosos del nuevo recambio en el peso pluma.

El contexto argentino en la UFC también ayuda a dimensionar la hazaña: hoy el país tiene en Ailín Pérez a su representante más destacada, ubicada en el puesto número 8 del ranking gallo femenino, con cinco triunfos consecutivos tras su debut. El irrumpir de Vallejos entre los mejores quince del peso pluma acompaña esa ola albiceleste en la jaula más exigente del mundo y alimenta el sueño de ver más banderas celestes y blancas en posiciones de privilegio.

Lo ocurrido en el UFC Apex no fue solo un nocaut espectacular para los highlight, sino un mensaje claro: Kevin Vallejos está listo para pelear contra la élite y no piensa conformarse con un lugar en el ranking. Con un bono de $50,000 dólares en el bolsillo, un nocaut brutal a una leyenda y una proyección que parece no tener techo, el argentino se posiciona como uno de los nombres a seguir en la UFC de cara al próximo año.