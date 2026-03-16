Keylor Navas y la propuesta que podría cambiar su futuro

Keylor Navas se ha convertido en un símbolo para los aficionados de Pumas. El portero felino fue determinante en el duelo ante Cruz Azul y ha sido reconocido por los aficionados desde su llegada a la institución.

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Se espera que la renovación del guardameta se pueda cerrar en los próximos días, antes de que un equipo de Liga BBVA MX o incluso de la MLS haga alguna otra mejor oferta.

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En Pumas buscan la continuidad de Keylor

Efraín Juárez espera que el club pueda cerrar el contrato de su figura.

“Lo segundo era un festejo con la grada porque se siente orgullosa, no es que sobren huevos en este club. En este club sobran huevos. Era un festejo con la grada porque se siente orgullosa… apúntenle ahí: en este club sobran huevos”, dijo el DT de Pumas tras el empate ante Cruz Azul.

Por otro lado, se animó a hablar del carácter mostrado por el equipo.

“En este club, y pueden revisar mis conferencias, nunca se habla del arbitraje. Tendré mi opinión, el técnico del otro equipo su opinión, pero aquí no se habla del arbitraje”, sentenció.

Polémico arbitraje

Por su parte, Nicolás Larcamón no se guardó nada y se refirió al arbitraje en CU.

“Tendré que verlo en frío. Los primeros minutos del equipo son espectaculares. El equipo se siente tan bien en el campo y es donde empieza a tener ansiedad por hacer el gol, y hay que tener calma. Y después de jugar con más ímpetu teniendo 10 hombres, y que no es la primera vez, eso habla de la unión del equipo porque todos saben que hay 22 titulares y 22 suplentes, y eso se ve reflejado en todos los partidos y en la unión del grupo”.

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