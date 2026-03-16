Cruz Azul tendría “refuerzo de lujo” que reemplazaría a Charly Rodríguez en Liguilla

Mucho se ha hablado de las complicaciones que Cruz Azul tendrá en este cierre de la temporada no solo por seguir vivo en la Concachampions, sino por el hecho de que deberá disputar la Liguilla del Clausura 2026 sin Erik Lira y Charly Rodríguez, quienes probablemente irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La posible baja de estos dos elementos haría que Nicolás Larcamón se vea obligado a encontrar sustitutos en su plantel actual. Y si bien la situación con Lira es un tanto más complicada, todo haría pensar que, de confirmarse la baja de Charly, Cruz Azul ya tendría listo a su reemplazo.

Andrés Montaño, ¿el sustituto de Charly Rodríguez en Liguilla para Cruz Azul?

Una de las gratas noticias que Cruz Azul tuvo para este Clausura 2026 fue el regreso de Andrés Montaño, quien se perdió prácticamente todo el torneo pasado y el inicio de este luego de una lesión que vivió a mediados del año pasado en un duelo de La Máquina en la Concachampions.

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Ahora, Andrés Montaño no solo ha regresado a las convocatorias, sino que ha sumado una buena cantidad de minutos en los últimos partidos demostrando una calidad por demás interesante; por ello, distintos aficionados consideran que podría ser el reemplazo ideal de Charly en Liguilla si este es considerado para la Selección.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Charly Rodríguez es uno de los candidatos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. De concretarse esta situación, luce muy probable que Montaño se haga de la titularidad en el centro del campo junto a otros elementos como Jeremy Márquez, José Paradela y Agustín Palavecino.

Estos son los números de Andrés Montaño en la Liga BBVA MX

A pesar de la dolorosa lesión por la que tuvo que lidiar desde mediados del año pasado, la realidad es que Andrés Montaño se ha consolidado como una de las figuras más importantes en el centro del campo de la Liga BBVA MX. Sus números así lo revelan, sumando 14 anotaciones y 5 pases a gol en 102 juegos disputados con Mazatlán y Cruz Azul.

