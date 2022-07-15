El próximo equipo de Keylor Navas podría estar en España

Uno de los porteros más efectivos en los últimos tiempos es Keylor Navas, quien vive un momento de incertidumbre en su carrera, pues es prácticamente un hecho que no seguirá en el PSG, pues no entra en planes de la nueva dirección técnica.

Los posibles destinos para el portero tico sería el futbol de España, pues el Sevilla sería uno de los equipos interesados en los servicios del experimentado guardameta, esto lo reportó el medio RMC Sports, el balompié ibérico no es extraño para Navas, pues triunfó con el Real Madrid.

Keylor Navas perdió protagonismo con el PSG

Con la llegada del portero italiano Gianluigi Donnarumma, Keylor fue perdiendo la titularidad con el cuadro parisino, pues Mauricio Pochettino, en ese entonces entrenador el PSG, decidió que estos arqueros podían rotar en el arco en todas las competiciones.

Ahora con el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, la historia no fue distinta, pues el estretega recién llegado, eligió como primer portero al italiano Gianluigi Donnarumma.

Según el diario L'Equipe, Galtier y el portugués Luis Campos, quien ejerce como asesor deportivo informal, determinaron que Donnarumma es la apuesta para el futuro en el arco parisino, pues con 23 años tiene mayor proyección, mientras que Navas está a las puertas de los 36 años.



¿Qué equipos podrían pagar el sueldo de Navas?

El PSG tiene difícil la misión de encontrar un comprador para Navas, ya que le quedan dos años de contrato y la jugosa cantidad de 12 millones brutos por temporada, en meses pasados el arquero costarricense comentó que él y su familia están contentos en París y que no piensa moverse.

Ante este escenario, son pocos los equipos que podrían pagar el salario de Keylor, entre los candidatos está Sevilla, Newcastle United y la Juventus, sin descartar al Napoli que con un esfuerzo y la voluntad del jugador podrían llegar a un acuerdo, pues la escuadra napolitana se quedó sin arquero con la salida de David Ospina.