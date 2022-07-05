Christophe Galtier es presentado como técnico del PSG

París, Francia. El equipo Paris Saint-Germain (PSG) presentó a Christophe Galtier como su nuevo técnico para las próximas dos temporadas poco después de que se anunciara el cese del argentino Mauricio Pochettino, al que le quedaba un año de contrato.

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Christophe Galtier, proveniente del Lille, afirmó que su objetivo será "ganar" pero también "jugar bien", debido a la plantilla de estrellas mundiales que tiene a su disposición.

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Aunque también aseguró que "No habrá ningún jugador por encima del equipo", enviando un mensaje muy claro de disciplina a su plantilla.



Con un plantel a menudo criticado por el personalismo de algunas de su figuras, el nuevo técnico dejó claro que tiene "el apoyo de la dirección para tomar decisiones sobre cualquier jugador, no importa cuál, que no se sienta identificado con el proyecto".

Añadió en que está "decidido" a que el equipo "esté bien soldado", y lanzó otra advertencia a los jugadores que no se impliquen en el proyecto: "serán descartados".

Christophe Galtier quiere que se quede Neymar en el equipo



Cuestionado sobre el brasileño Neymar, al que según algunas informaciones de prensa el PSG le busca una salida, el técnico señaló que "es un jugador de clase mundial, uno de los mejores del mundo, pero hay que encontrar un equilibrio". En todo caso, recalcó que "quiero que se quede".

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Galtier no dijo si jugará con un esquema con tres defensas, como ha hecho a menudo en sus anteriores equipos, hasta comprobar cómo responden sus jugadores. "Antes de ver el esquema, quiero ver la capacidad de recuperar el balón muy alto, muy pronto", señaló.

También intentó zafarse de cualquier imagen de "duro" con los futbolistas: "Soy un entrenador muy exigente al que le gusta que los jugadores trabajen, pero también quiero ver a los jugadores felices. No podemos tener buenos resultados sin jugadores felices".

Poco antes de la presentación de Galtier, la directiva del PSG había anunciado la destitución de Mauricio Pochettino.

"El club agradece a Mauricio Pochettino y a su equipo por su trabajo y les desea lo mejor", indicó el PSG en un comunicado.

Bajo su dirección técnica, el PSG logró la Liga 2022, la Copa 2021 y la Supercopa 2020 (disputada con retraso debido a la pandemia).

