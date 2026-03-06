Estos son los 7 JUGADORES que ya no quieren a André Jardine en América

Una vez superada la primera parte del torneo, las curiosidades y filtraciones en torno a uno de los equipos más importantes que hay en México no cesan en las redes sociales. Ante esta situación, luce interesante que conozcas cuáles son los 7 jugadores que, a priori, ya no querrían a André Jardine en el América.

De acuerdo con información de la cuenta de TikTok ‘Tiros Directos’, la cual cuenta con más de 85 mil seguidores, un total de 7 jugadores que forman parte del primer equipo del Club América ya no desean ser dirigidos por André Jardine, técnico brasileño que le dio un tricampeonato al conjunto azulcrema.

¿Qué jugadores ya no quieren a André Jardine en el América?

La fuente antes citada menciona que algunos futbolistas ya estarían cansados de la situación que vive el Club América con el técnico André Jardine, quien pese a haberle entregado al club tres trofeos todo haría pensar que su ciclo en la escuadra azulcrema está cada vez más cerca de terminar.

Entre los elementos que se mencionan en la información aparecen nombres como Henry Martín, Erick Sánchez y Víctor Dávila, quienes pese a lo anterior han logrado tener cierta regularidad en el terreno de juego. Junto a ellos se uniría Alexis Gutiérrez, el cual llegó al club para el torneo pasado.

Los últimos tres elementos son mexicanos y están prácticamente borrados, siendo estos Alan Cervantes, Kevin Álvarez y Néstor Araujo. Vale mencionar que esta información no está confirmada por el club o los propios jugadores, por lo que es preciso tomarla con cautela.

¿André Jardine terminará el torneo como técnico del América?

En medio de los rumores en torno a la baja de juego y los problemas internos que habría en Coapa, todo haría indicar que André Jardine sí terminaría el torneo como entrenador del Club América, aunque lo anterior depende de cómo avance tanto en el Clausura 2026 como en la Concachampions.