Cruz Azul ya piensa en el mercado de fichajes y él podría ser su primera baja; ¿por qué?

La Máquina se encuentra en el primer lugar de la tabla general luego de la victoria obtenida en campo ajeno frente a Santos Laguna, por lo que es un candidato claro para obtener el título del Clausura 2026. Aún así, en Cruz Azul ya piensan en el otro torneo mediante el mercado de fichajes.

cruz azul

Se sabe que, desde la llegada de Iván Alonso como Director Deportivo, en La Noria han buscado reforzar cada vez más su plantel al grado de convertirlo en el mejor de México. Bajo este contexto, desde ya comienza a vislumbrarse la que podría ser la primera baja de Cruz Azul en el siguiente periodo de transferencias.

¿Quién sería la primera baja de Cruz Azul en el próximo mercado de fichajes?

Si bien no hay nada oficial al respecto, el hecho de haber traído a elementos como Christian Ebere y Nicolás Ibáñez en los últimos meses haría que Mateo Levy busque otras opciones fuera de Cruz Azul, esto considerando que aún es joven y que cuenta con pasado en las Selecciones Juveniles.

Cabe mencionar que, con la salida del Cuate Sepúlveda, Mateo Levy fue el segundo delantero de Cruz Azul durante los primeros juegos de la temporada; sin embargo, nunca pudo hacerse presente en el mercado, hecho que luce aún más complicado en la actualidad con la llegada de Nicolás Ibáñez.

Ante esta situación, desde la Noria no verían descabellado darle salida en un préstamo a fin de que obtenga experiencia en el terreno de juego. Y si bien esta situación no es oficial, sí luce probable considerando lo poblada que la zona delantera está actualmente en el cuadro celeste.

¿Ya hay un refuerzo vinculado a Cruz Azul?

Mientras Mateo Levy podría ser la primera baja de Cruz Azul en el próximo periodo de transferencias, en La Noria entienden que la zona que deben reforzar en primera instancia es la defensa. Por tal motivo, en los últimos días se ha vinculado con fuerza el nombre de César Montes.