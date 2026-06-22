Keylor Navas saldría de Pumas... ¿hasta cuándo tiene contrato?

De nueva cuenta el entorno alrededor de los auriazules se pone tenso, aunque con la llegada del nuevo estratega se respira un poco. En este caso, parte de la reestructuración del proyecto frustrado por la salida de Efraín Juárez requiere del mantenimiento de un plantel competitivo. Sin embargo, parece que Keylor Navas podría salir de la institución antes de tiempo.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Keylor Navas con los Pumas?

No es noticia que en los Pumas el tema de los proyectos no ha caminado de la mejor manera en los años recientes. El conjunto auriazul llegó la final, aunque cayeron ante Cruz Azul, pero de inmediato algunas piezas del plantel que fueron claves salieron del equipo. En este caso, Efraín Juárez dejó el barco y fue hasta que Esteban Solari fue anunciado como nuevo DT… que se sintió algo de calma en el entorno.

En ese sentido, uno de los que no estaban del todo convencidos es Keylor Navas. Aunque el tico tiene contrato con Pumas hasta el 2027 (con oportunidad de firmar por un año extra) la falta de constancia en los proyectos deportivos no le tenía del todo cómodo. Sin embargo, estos días de reconocimiento con Solari… serían fundamentales para que el plantel encuentre estabilidad.

Ahora, la directiva tiene el reto de fortalecer las filas del equipo, pues no se han anunciado fichajes. Además, como se ha reportado en Azteca Deportes, el conjunto del Pedregal tiene múltiples situaciones que resolver a nivel contractual, pues son muchos los elementos que terminan vínculo profesional con el equipo a finales de 2026.

¿Cuándo debutan Pumas y Keylor Navas en el Apertura 2026?

Sabiendo que el último torneo de 2026 iniciará actividades en los días finales de la Copa del Mundo, los Pumas inician el camino a la octava en casa... el próximo sábado 18 de julio. Justamente se dará contra el ex equipo de Esteban Solari (Pachuca) en el Estadio Olímpico Universitario, esperando un inicio favorable para que el proyecto encuentre la armonía lo antes posible, después de una gran decepción vivida con la caída en la final ante Cruz Azul.