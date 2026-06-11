La llegada de Jordan Carrillo a Chivas generó reacciones en su familia y también en el club que dejaría en las próximas horas. El extremo izquierdo finalmente no continuaría con su préstamo en Pumas y muchos se preguntan qué es lo que le faltó a la UNAM para quedarse con el futbolista y qué es lo que sí hizo el Guadalajara para confirmar su fichaje.

Jordan Carrillo, por quien pagaron millones de pesos, estuvo cerca de quedarse con Pumas en su préstamo o de ser fichado oficialmente tras una negociación entre los universitarios y Santos Laguna (hasta ahora dueño de su pase). Sin embargo, Chivas aceleró y puso el dinero que la UNAM no utilizó para quedarse con este futbolista.

Pumas esperaba una respuesta desde Torreón, el “Rebaño Sagrado” apareció en escena y aceleró todo. Cuando surgió la posibilidad de romper el préstamo que lo acercaba a Pumas, Chivas reaccionó de inmediato y avanzó con una negociación que terminó inclinando la balanza a su favor. Ahí estuvo la diferencia que terminó definiendo el futuro del futbolista.

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Lo que le faltó a Pumas y que sí hizo Chivas para fichar a Jordan Carrillo

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, Pumas presentó una oferta formal por Jordan Carrillo. La propuesta rondaba los 3 millones de dólares. Desde Santos Laguna consideraron que la cifra era insuficiente y nunca respondieron de manera favorable a los universitarios.

Mientras tanto, Guadalajara vio la oportunidad. La directiva rojiblanca entró rápidamente a las conversaciones y alcanzó un acuerdo verbal en poco tiempo. La disposición para invertir más dinero permitió que la negociación avanzara sin mayores obstáculos y quedara prácticamente cerrada.

Cuánto habría pagado Chivas por Jordan Carrillo

Según la información de Esquivel y Brian Sales, Chivas desembolsó poco más de 5 millones de dólares para quedarse con la carta de Jordan Carrillo. La cifra superó ampliamente la oferta presentada por Pumas, que era de 3 millones. Esa diferencia económica terminó siendo decisiva para que Santos Laguna aceptara la propuesta del Guadalajara y cerrara la operación.

Así, Chivas deja a Pumas sin Jordan Carrillo, uno de sus objetivos principales. El extremo dejará de vestir los colores universitarios y estará en el conjunto tapatío.

