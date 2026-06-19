Estos son TODOS los jugadores que terminan contrato con Pumas

El futbol mexicano está en la preparación de su Apertura 2026 y entre ellos, los Pumas se alistan para competir de la mejor forma después de un torneo histórico. Aunque la situación no luce del todo positiva, se espera que se cierre al nuevo técnico lo antes posible y que se arreglen los temas contractuales con varios futbolistas. Y es que si no se hace algo al respecto… son varios los hombres que dejarían al equipo finalizando el año.

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¿Qué futbolistas dejarían a los Pumas finalizando el año?

Aunque la directiva ha concretado buenos fichajes y el plantel ha sido más que competitivo en los semestres recientes, el problema de inestabilidad con los estrategas ha mermado al club. Ahora, se encuentran en una situación bastante particular, donde varios futbolistas terminan contrato al finalizar el presente año.

O el plan es dejar salir a varios de ellos o realmente el tema administrativo le llegó al cuello al equipo auriazul. Y es que es conocido que uno de los planes de los universitarios ha sido la consecución de préstamos. Por ello, uno de los grandes problemas llega en ese rubro, donde futbolistas terminan su tiempo de estadía por préstamo y tendrían que volver a sus respectivos clubes.

Jugadores de Pumas que terminan préstamo - Robert Morales, Tony Leone y César Garza.

Robert Morales, Tony Leone y Jugadores de Pumas que terminan contrato - Guillermo Martínez, Ángel Rico, Rodrigo López, Leo Suárez, Pablo Monroy, Ángel Azuaje, Jesús Rivas y Pablo Lara.

¿Qué se espera de los Pumas para este Apertura 2026?

Al ver la situación del término de contratos y el término de contratos por préstamo, el futuro inmediato de los auriazules luce un poco desalentador. Para empezar, los clubes ya iniciaron sus pretemporadas y el equipo del Pedregal sigue sin técnico. Mientras tanto, muchos futbolistas de relevancia como Robert Morales, Guillermo Martínez o César Garza saldrían del equipo. Y en un tercer punto, el tema de las llegadas siempre es un problema para Pumas, que no ha dicho nada sobre fichajes previo a un torneo que comienza en aproximadamente un mes.