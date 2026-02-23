Pumas buscará renovar a Keylor Navas en los próximos días

Robert Morales expresó la importancia que tiene el portero tico para todo el plantel auriazul.

“En lo personal, mucha emoción de poder estar compartiendo una historia con Keylor. Lo veo como algo que me emociona mucho: ver hasta dónde he logrado llegar, verlo sentado en el mismo lugar donde yo estoy, dentro del vestuario, dentro del campo de juego, compartiendo. Creo que eso me genera mucha emoción, le genera un plus al jugador de querer siempre dar más con solamente su presencia y después sabiendo lo que él aporta hablando al grupo y también cuando le toca personalmente a cada jugador”, expresó el delantero de Pumas en entrevista para Azteca Deportes.

Morales quiere hacer historia en Pumas

Varios jugadores paraguayos han hecho historia en el club; ahora Robert espera hacer lo propio en el cuadro universitario.

“Darío Verón, todos sabemos lo que fue acá. Darío y Dante, en lo personal, eso me puso muy contento al tomar también ese desafío de saber que unos paraguayos hicieron muy buena carrera acá. En lo personal, todavía no me tocó hablar con él desde mi llegada acá a Pumas, pero con su hermano me llevo muy bien. Hablamos todos los días y también creo que, por el tiempo que lleva acá, me ha guiado bastante desde mi llegada, y eso es muy bueno”, afirmó el atacante de los felinos.

Un sueño Mundial

Memo Martínez fue convocado por la selección nacional para el juego amistoso ante Islandia, por lo que ahora Morales se ilusiona con ser llamado para formar parte del combinado paraguayo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La ilusión más grande de un jugador es disputar un Mundial. Estoy trabajando en eso. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que el día de mañana, si estoy considerado de vuelta en la selección, lo pueda hacer de la mejor manera defendiendo a mi país. Yo creo que cada uno, en lo personal, seguramente tiene la ilusión de poder representar a su selección. Creo que todos tenemos ese sueño y uno siempre trabaja para ello. A cada quien le va a tocar su oportunidad y espero que lo pueda hacer de muy buena manera”, sentenció.

