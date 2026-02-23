Delantero de Pumas revela la principal diferencia entre Mohamed y Efraín Juárez

Robert Morales ha sido de los mejores jugadores de Pumas en este arranque del Torneo Clausura 2026. El delantero felino ha tenido grandes entrenadores. Meses atrás estuvo bajo las órdenes de Antonio Mohamed y ahora lo dirige Efraín Juárez. El atacante universitario se animó a hablar acerca de las diferencias entre estos estrategas.

“Me tocaron varios entrenadores; con todos los que estuve siempre me ayudaron, y no solamente a mí: ayudaban a que el plantel levantara su nivel y que uno se sintiera bien personalmente. Mohamed y Efraín siempre mencionan al grupo; eso hace que esté muy bien. Lo bueno es que me han tocado entrenadores muy buenos que siempre me han apoyado con buenas cosas en mi carrera”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Lo que debes saber de la venta de boletos para el Rayados vs Cruz Azul de Concacaf

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Morales y un comienzo de año excepcional

Por otro lado, Robert se refirió al gran arranque que ha tenido en 2026.

“En lo personal, muy contento por cómo me está yendo y cómo le está yendo también al grupo. Siento que estamos por muy buen camino y lo estamos haciendo de la mejor manera; estamos más unidos que nunca. Vine con muchas ganas, con mucha ilusión, y creo que lo bien que está el grupo hace que resalten las individualidades. Yo creo que eso hace que también se me estén dando muy bien las cosas”, afirmó el delantero auriazul.

Finalmente, se animó a hablar acerca de la llegada de Uriel Antuna al equipo felino.

“Todos sabemos lo que es Uriel Antuna; así como dijiste, no tuvo los minutos que deseaba y se le están dando más. Todos sabemos que es muy importante para el grupo y para lo que pueda aportar personalmente”, sentenció el delantero.

Te puede interesar: Efraín Juárez rompe una marca en Pumas y ya amenaza récord del club