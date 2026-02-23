Lo que debes saber de la venta de boletos para el Rayados vs Cruz Azul de Concacaf

Aunque todavía faltan varios días para el partido, ya se pusieron a la venta los boletos del Rayados vs Cruz Azul que se llevará a cabo en marzo, correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

De manera oficial el Monterrey anunció que los abonados del equipo ya podrán adquirir las entradas para este duelo, en el que se espera una mayor entrada a diferencia de lo que se vivió en la ronda previa ante el Xelajú de Guatemala, en la que no se superaron los 17 mil espectadores.

No habrá boletos gratis para la afición Rayada

Esto en medio de una polémica por el descontento de los aficionados con abono que lamentaron que a diferencia de otros años, en esta edición del torneo la directiva decidió no incluir los boletos gratis en las primeras rondas de la Concachampions, como sí pasó en otros años.

Incluso recordaron que hace dos años, los boletos para los abonados fueron gratis para el partido de cuartos de final contra Inter Miami, con todo lo que representaba la visita del equipo del argentino Lionel Messi.

Precio de los boletos

Actualmente, los abonados podrán acceder a un ticket digital con un costo inicial de 215 pesos, conservando el mismo asiento asignado en su abono.

En caso de no adquirirlo, los lugares de los Abonados Rayados serán puestos en venta libre. Para el público en general, las entradas del partido contra el Xelajú tuvieron un precio entre los 230 y 840 pesos, más cargos por servicio.

Fecha del partido

El día y horario del partido de la “Pandilla” contra la “Máquina” todavía no está confirmado, pero por el calendario de la Concacaf, los encuentros de ida se tendrán que llevar a cabo del 10 al 12 de marzo.

Este primer capítulo de la eliminatoria se disputará en el Estadio BBVA, mientras que la vuelta será con el Cruz Azul como local, una semana después entre el 17 y 19 de marzo, en el que se definirá al club que avanzará a los cuartos de final del certamen internacional.

