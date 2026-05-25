El show de Antonelli en Montreal: Golpe de autoridad y liderato absoluto de Mercedes

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026 tiene un dueño absoluto y se llama Andrea Kimi Antonelli. El joven prodigio italiano de Mercedes sumó su cuarta victoria consecutiva de la temporada tras imponerse en un dramático y estratégico Gran Premio de Canadá, disputado en el icónico Circuito Gilles Villeneuve, consolidando su liderato en la tabla de pilotos con una ventaja de 43 puntos.

La carrera comenzó envuelta en drama debido a las cambiantes condiciones climáticas. Con una lluvia ligera amenazando el asfalto, la parrilla se dividió en estrategias, obligando incluso a dar vueltas de formación adicionales. En la salida, el McLaren de Lando Norris sorprendió a todos al tomar el liderato momentáneo gracias a sus neumáticos intermedios. No obstante, la pista comenzó a secarse rápidamente, obligando a los que arriesgaron a regresar a los boxes y devolviendo el protagonismo a las flechas de plata.

A partir de ahí, la carrera se transformó en un duelo volcánico y de alta tensión entre los dos compañeros de Mercedes. Kimi Antonelli y George Russell se enfrascaron en una batalla rueda a rueda que recordó las épocas más intensas de la escudería. El liderato cambió de manos en múltiples ocasiones hasta la vuelta 30, cuando la tragedia golpeó el garaje de Russell: una falla catastrófica en su unidad de potencia lo obligó a abandonar.

Con la pista bajo bandera de Virtual Safety Car, Antonelli heredó una cómoda ventaja de más de diez segundos sobre Max Verstappen. El italiano manejó los tiempos con una madurez impropia de su edad, cruzando la línea de meta sin oposición. Detrás de él, un combativo Lewis Hamilton (Ferrari) logró arrebatarle la segunda posición a Verstappen en las últimas vueltas, relegando al tricampeón de Red Bull al tercer escalón del podio. El 'top 5' lo completaron Charles Leclerc e Isack Hadjar.

La pesadilla de Checo Pérez en Montreal

Sergio "Checo" Pérez firmó un fin de semana para el olvido. Tras una sesión de clasificación deficiente que lo obligó a arrancar desde la posición 20 de la parrilla, el tapatío nunca encontró el ritmo ni el balance en su monoplaza.

La carrera de Checo terminó antes de tiempo de forma estrepitosa culminando su actuación en la vuelta 39 en el puesto 17.

