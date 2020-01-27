Kobe Bryant fue un verdadero campeón Olímpico: COI
Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, señala que “Kobe Bryant abrazó poder del deporte para cambiar a las personas“.
Lausana, Suiza. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, expresó este que Kobe Bryant abrazó el poder del deporte para cambiar la vida de las personas y fue un apoyo al Movimiento Olímpico.
El escolta durante 20 años en la formación de Lakers de Los Ángeles murió ayer a los 41 años a consecuencia de un accidente de helicóptero, donde también pereció su hija Gianna y otras personas.
“Kobe fue un destacado y verdadero campeón Olímpico”, continuó Bach en referencia a las medallas de oro que ganó con la selección de su país en los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012.
En la final en Beijing 2008, que fue contra España, Bryant fue clave en la coronación con 20 puntos y lideró las asistencias con seis; mientras que en Londres 2012, también ante los ibéricos, cooperó con 17 unidades para obtener el oro.
Quien fue apodado “The Black Mamba” apoyó el movimiento olímpico en diversas ocasiones y exhortó a la población del mundo a realizar alguna actividad física, hasta ofreció consejos de entrenamientos.
“Después de retirarse del juego que tanto amaba, continuó apoyando el Movimiento Olímpico y fue una inspiración para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Todos extrañaremos su energía y su naturaleza humilde”, expresó Thomas Bach en un comunicado.