Kompany advierte al PSG: “El Bayern no cambiará su esencia en la Champions”

El Bayern de Múnich está listo para una noche de máxima tensión en la Liga de Campeones. Después de caer 5-4 ante el París Saint-Germain en el duelo de ida, el conjunto bávaro buscará remontar la eliminatoria este miércoles en el Allianz Arena, y su entrenador, Vincent Kompany, dejó claro que no piensa cambiar la identidad ofensiva del equipo.

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El estratega belga aseguró que tanto el Bayern como el PSG mantendrán la misma mentalidad agresiva que mostraron en Francia, en un partido que se convirtió en uno de los más espectaculares de la actual edición de la Champions League.

"Es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", explicó Kompany en conferencia de prensa previa al encuentro.

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Para el técnico bávaro, no existe diferencia entre ganar 1-0 o hacerlo 5-4. Lo importante es conseguir un gol más que el rival y pelear por el boleto a la final sin renunciar al estilo ofensivo que ha caracterizado al Bayern durante toda la temporada.

Bayern apuesta por el ataque y la personalidad

Kompany fue contundente al responder a quienes piden un planteamiento más conservador para enfrentar al PSG. El entrenador considera que la manera más práctica de competir es salir a buscar la victoria desde el primer minuto.

"Lo más pragmático es jugar para ganar los partidos", afirmó el técnico belga, quien además recordó que el Bayern viene de establecer un nuevo récord de goles en la Bundesliga gracias precisamente a su propuesta ofensiva.

El entrenador explicó que no es momento de revolucionar tácticamente al equipo, sino de corregir pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en una semifinal tan cerrada.

"No se trata de cambiarlo todo, sino de afinar pequeños detalles", comentó Kompany.

Incluso descartó cualquier sorpresa táctica de último momento y aseguró que en partidos de esta magnitud los verdaderos protagonistas son los futbolistas dentro del terreno de juego.

"Este tipo de partidos son de los jugadores, no del entrenador", señaló.

El Allianz Arena se prepara para otra noche histórica

El Bayern recibe buenas noticias en la previa del compromiso. Con excepción de Serge Gnabry, que continúa lesionado, Kompany confirmó que prácticamente toda la plantilla estará disponible para enfrentar al PSG.

Jugadores como Lennart Karl, Raphael Guerreiro y Tomo Bishof regresaron a los entrenamientos y podrían aparecer en la convocatoria para el duelo decisivo.

La misión no será sencilla. El PSG llega con ventaja y con la confianza de haber ganado el primer episodio de la serie, pero el Bayern apuesta por el peso de su historia, el apoyo de su afición y una mentalidad ofensiva que promete otro partido lleno de emociones.

Múnich se prepara para una auténtica batalla europea donde dos gigantes del continente buscarán un boleto a la final de la Champions League sin guardarse absolutamente nada.

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