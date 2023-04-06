“No es Kylian Saint-Germain": Mbappé explota contra promocional del club

Paris Saint-Germain se encontró con un nuevo fracaso deportivo en las puertas de la Champions League, pese a contar con, probablemente, el mejor tridente ofensivo de Europa, el club no ha sido capaz de meterse a las instancias finales del torneo más importante de clubes en la UEFA. Por tanto, la estructuración que planea el equipo de la capital de Francia, contemplaría la salida de al menos uno de los integrantes de la ofensiva y conservar a Kylian Mbappé como el eje del proyecto.

Con el futuro en el aire para Lionel Messi, PSG ya ha externado sus condiciones para que el astro argentino pueda permanecer en el club, lo que contempla una importante reducción económica; algo que no habría sido del agrado del rosarino. Diversos medios de Francia apuntan a una total ruptura entre ambas partes. Por lo que Mbappé perdería a uno de sus principales socios para el siguiente torneo, ocasionando un mensaje 'frontal' a las altas esferas....

A Mbappe no le gusta que el PSG use su imagen para promover la nueva campaña de abonados. Dice que no le consultaron. Una clara muestra de la independencia comercial que busca el jugador. Lo ha hecho con su selección también.

Esta es la campaña:

pic.twitter.com/RVRXncbdAQ — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) April 6, 2023

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Kylian Mbappé explota contra directivos del PSG

Luego de que el Paris Saint-Germain compartiera al público un videoclip promocional para los abonos de la siguiente temporada de la Ligue 1, llamó la atención que el club se 'olvidara' por completo de las figuras que forman parte de la institución.

"Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el vídeo publicado”, compartió Mbappé en sus redes sociales.

El principal protagonista fue Kylian Mbappé en la campaña de marketing, sin embargo, el astro no tomó de la mejor manera el hecho de que hayan 'relegado' a Neymar y a Lionel Messi y cargó contra las decisiones creativas del promocional, argumentando que el PSG 'es un gran club y una familia'.

"Cuando la hice, parecía una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”.

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023

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Todo el contexto viene ante la eventual salida de Lionel Messi a final de temporada, sin embargo, el club no dio lugar a que aparecieran más elementos del equipo, si bien cuenta con auténticas 'estrellas' línea por línea. Algo que ocasionó que Mbappé levantara la voz ante las decisiones creativas del PSG para su promocional.