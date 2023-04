Guillermo Ochoa recibe elogios de exarquero del Salernitana

Desde su llegada al Salernitana, Guillermo Ochoa mostró su calidad y talento bajo los tres palos; a pesar de su edad, se mantiene disciplinado, trabajando para lograr todavía muchos éxitos deportivos en su carrera profesional. El mexicano perdió la titularidad tras el regreso del arquero titular Luigi Sepe... pero el mexicano ya había deslumbrado en sus primeros juegos y la afición comenzó a pedir su regreso al once inicial ¿Cuál ha sido el resultado?

Salernitana se mantiene ‘invicto’ en sus últimos cinco partidos en la Serie A, es decir, desde el regreso de Guillermo Ochoa al marco Granata, no han dejado de sumar puntos... algo trascendental para los objetivos trazados por el club desde el inicio de la temporada. Esta situación ha despertado que la afición, el periodismo y ahora una figura que formó parte de la institución del sur de Italia llene de elogios al guardameta de la Selección Mexicana.

Exportero de Salernitana elogia a Guillermo Ochoa

En plena transmisión en vivo, Mihallis Iliadis (exarquero del Salernitana), elogió al arquero de la Selección Mexicana y su calidad mostrada desde su llegada al club Granata. En el programa italiano de TuttoSalernitana emitido por el canal SudTV el exguardameta griego manifestó que las intervenciones de Guillermo Ochoa han significado puntos para Salernitana dado lo determinante que ha sido bajo los tres palos.

“Salernitana tiene la portería cubierta, Guillermo Ochoa y Luigi Sepe son dos porteros muy buenos, dieron muchos puntos por sus aportaciones”, declaró el griego.

Además, Iliadis evaluó lo que ha sido la temporada del Salernitana, donde han logrado encontrar un mejor rendimiento en los últimos partidos. En gran parte el regreso de Guillermo Ochoa a la titularidad y la llegada del nuevo técnico, Paulo Sosa, que ha refrescado el rendimiento del equipo.

“Salernitana se dejó unos puntos de más, podría estar en mejor clasificación. Pudo haber ganado contra Bologna y Spezia, cuando marcan primero deben mejorar el mantener la ventaja. Sin embargo, es muy importante no haber perdido cuando no puedes ganar (como contra el Ac Milan), el fútbol es así, cuando alguien se equivoca y no anotas”

El próximo compromiso del Salernitana enfrentará a Guillermo Ochoa con algunos de los mejores delanteros de la Serie A y de Europa; Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. El belga ha ido recobrando su mejor nivel de cara al marco y promete ser un peligro para la zona baja del equipo del mexicano. Por otra parte, los Granata tienen cinco partidos consecutivos son perder puntos, algo que también podría cortarse al enfrentarse a uno de los equipos más completos del campeonato. ¡Prueba de fuego!