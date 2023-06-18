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Mbappé ahora dice que podría seguir en el Paris Saint Germain

Sigue la novela de Kylian Mbappé, ya que este día dio un nuevo giro lo de su futuro al deslizar la posibilidad de que podría renovar con el PSG

Mbappé con la selección de Francia
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Sigue la novela de Kylian Mbappé, ya que este domingo dio un nuevo giro sobre su futuro al deslizar la posibilidad de que podría renovar con el Paris Saint Germain (PSG).

En una breve declaración grabada para el canal TF1 durante la concentración de la selección francesa, y cuestionado sobre si saldría gratis del PSG el año próximo, señaló que "pasan muchas cosas en un año, y más aún en un club como el PSG”.

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"Me gustaría jugar en el PSG el año próximo", insistió el capitán de la selección de Francia, que recalcó una vez más su deseo "de que todo esto se pase" y poder centrar su atención en el combinado nacional, que el este lunes próximo recibe a la selección de Grecia en el Estadio de Francia, en partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.

Estas palabras llegaron tras una semana tormentosa, en la que el Paris Saint Germain filtró el pasado lunes que había recibido una carta del jugador en la que confirmaba que no se acogería a la cláusula de una temporada adicional tras al final de su contrato, a finales de 2024.

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Por ello, el club parisino dejaba caer que no dejaría salir gratis al jugador, lo que implicaba negociar un traspaso este mismo verano.

Mbappé, concentrado con la selección de Francia, dijo en conferencia de prensa el pasado jueves que la carta había sido enviada antes de la concentración y que no entendía por qué se había filtrado antes.

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Además, insistió en que su único objetivo por el momento es cumplir su contrato y jugar el año que le queda firmado con el PSG.

Francia en la eliminatoria Eurocopa 2024

El pasado viernes, Francia derrotó 3-0 Gibraltar en partido de eliminación para la Eurocopa 2024. Los goles de los galos fueron obra de Olivier Giroud (3’), Kilian Mbappé (45+3) y un autogol de Aymen Mouelhi (78’).

La selección francesa se ubica en el grupo B liderando con nueve unidades en tres partidos, en el segundo puesto se ubica Grecia con seis puntos, mientras los Países Bajos tiene tres en dos partidos, Irlanda y Gibraltar cierran la agrupación con cero unidades.

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