Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su relación con Neymar

El PSG está viviendo un inicio de temporada arrollador en la temporada 2022-2023 de la Ligue 1, pero no todo ha sido 'pan sobre hojuelas'. Dos de sus más grande estrellas, Kylian Mbappé y Neymar, estuvieron envueltos en la polémica por algunos momentos de tensión que han vivido entre ellos.

Una de sus discusiones se dio al elegir quién debía de tirar los penales en el conjunto parisino, pero 'Donatello' descartó que tenga una mala relación con el brasileño.

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"Nuestra relación siempre ha sido así. Hay momentos en los que es un poco fría, otros en los que es más cálida. A veces somos como mejores amigos y otras veces nos hablamos menos, pero siempre hay respeto", declaró Mbappé en conferencia de prensa previa al partido del PSG ante la Juventus en la primera jornada del Grupo H de la Champions League.

Tanto el atacante francés como Neymar suman siete goles cada uno en el torneo local, pero el mes pasado, ambos discutieron por el cobro de un penal ante el Montpellier, luego de que Kylian había fallado uno antes.

El seleccionado carioca tomó el balón y convirtió desde los 11 pasos. El equipo parisino se llevó la victoria por 5-2, antes de estallar contra Mbappé en las redes sociales.

"Cuando tienes dos jugadores con mucho carácter, estas cosas pasan, pero siempre nos respetamos y tenemos el interés del PSG en el corazón", añadió Mbappé.

El encuentro ante la Juventus

El PSG suma 24 goles en seis encuentros de Ligue 1, pero el técnico, Christophe Galtier, está consciente que enfrentar a la Juventus significará un gran reto.

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"Es extremadamente difícil crear espacios contra este equipo. Cada año hay ocho o nueve equipos que pueden ganarla Champions. ¿Somos nosotros los favoritos? No".