ÚLTIMA HORA: Filtran el ESPECTACULAR jersey retro del América para la próxima temporada

Se ha filtrado el que sería el nuevo jersey del Club América para la temporada 2026-2027 (Apertura 2025/ Clausura 2027), un diseño que apunta directamente a la nostalgia azulcrema y que ya está generando conversación entre la afición.

De acuerdo con el portal especializado en jerseys deportivos, Footy Headlines, la nueva indumentaria rendirá homenaje a uno de los uniformes más emblemáticos en la historia del club, retomando elementos visuales de finales de los años noventa.

El diseño presenta un marcado estilo retro noventero, inspirado en la camiseta de la temporada 1998/99. La base se mantiene en el clásico color amarillo, pero introduce cambios importantes en los detalles: el tradicional azul del escudo sería sustituido por tonos negros, que también aparecen en los puños y en el logotipo de la marca alemana deportiva.

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El elemento más llamativo es un enorme escudo del América sublimado al frente, a manera de “marca de agua”, cubriendo casi toda la camiseta. Este recurso no se utilizaba en el uniforme principal desde hace aproximadamente 18 años, lo que refuerza el guiño nostálgico.

Otro detalle distintivo es la alineación vertical en el centro del pecho, donde se ubican tanto el escudo del club como el logotipo de la marca. Además, en los hombros destacan las tres franjas características en combinación negro-rojo-negro, un claro homenaje a la estética utilizada por la marca a finales de los años 90.

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¿Cuándo sale a la venta el nuevo jersey del América?

De acuerdo con los reportes, el nuevo uniforme del Club América saldría a la venta en el verano de 2026, específicamente alrededor de los primeros días de julio, justo antes del arranque del Apertura 2026.

La fecha de incio del Apertura 2025 (17 de julio de acuerdo con los reportes) coincide con el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

Por ahora, el club no ha hecho oficial el diseño, pero las filtraciones ya apuntan a un uniforme que mezcla historia, identidad y un fuerte componente comercial pensado para conectar con la afición.

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