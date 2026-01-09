¡LA CABRA! La espectacular marca que alcanzó Cristiano Ronaldo en 2026

Cristiano Ronaldo ha vuelto a reescribir la historia del deporte. El astro portugués, con un gol de penal este 8 de enero en el reinicio de la liga árabe, en la derrota del Al Nassr ante el Al Qadsiah de Julián Quiñones, quien anotó un gol, alcanzó un hito sin precedentes, ha anotado en 25 años calendario consecutivos, una hazaña que consolida su leyenda como goleador eterno.

La anotación, marcada ya en la recta final, en el minuto 81 cuando su equipo ya perdía por los goles del seleccionado azteca, Quiñones y Nahitan Nández, no sirvió para evitar el tropiezo pero sí para ampliar su récord personal. La primera vez que firmó una anotación en toda su carrera fue el 7 de octubre de 2002, con apenas 17 años, vistiendo la camiseta del Sporting de Lisboa ante el Moreirense en su natal Portugal.

This fight isn’t over. We keep working and we will rise together! pic.twitter.com/5wzixHicoH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 8, 2026

A sus 40 años, CR7 ha llevado su cuenta a la astronómica cantidad de 958 dianas en su carrera profesional, acercándose cada vez más a la mítica barrera de los 1,000 goles, algo que ningún futbolista ha logrado. En su etapa con el Al Nassr, el delantero ha demostrado una longevidad que sigue asombrando, al sumar 114 anotaciones y 22 asistencias en 128 partidos, promediando más de una aportación de gol cada partido.

Más allá del récord anual, esta cifra refleja una consistencia goleadora que atraviesa generaciones, ligas y contextos deportivos. En un año donde muchos jugadores colgarían las botas, Ronaldo sigue siendo el referente ofensivo de su equipo y una máquina de romper marcas. El camino hacia los cuatro dígitos continúa.

