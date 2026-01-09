¡ÚLTIMA HORA! Figura del Barcelona saldría del club por 100 millones

El mercado de invierno comienza a calentarse con una oferta estratosférica proveniente del Medio Oriente. El Al-Hilal de Arabia Saudita ha puesto sobre la mesa una propuesta formal de 100 millones de euros, que serían 80 fijos más 20 en variables en objetivos, por el delantero brasileño Raphinha, actual referente del Barcelona.

La oferta llega en un momento crucial. Pese a que Raphinha renovó su contrato hasta 2028 el pasado mayo y se siente a gusto en el club, existe un acuerdo verbal con el director deportivo, Deco para evaluar una posible salida si llega una propuesta tan fuerte como parece ser esta. El Al-Hilal ha desencadenado precisamente ese escenario.

Te puede interesar: ¡Inicia la polémica! Los árbitros designados para la jornada 1 de la Liga BBVA MX

Raphinha es pieza clave con Flick

EL verano pasado, el sudamericano estuvo cerca de abandonar el equipo, pero el presidente Joan Laporta bloqueó personalmente su traspaso. Sin embargo, el contexto financiero del Barça podría forzar una decisión diferente esta vez. Para el técnico Hansi Flick, sería perder a uno de sus jugadores más desequilibrantes, quien acaba de brillar en el 5-0 de la semifinal de la Supercopa, lo que sería un golpe durísimo a sus aspiraciones deportivas. Para las maltrechas arcas del club, en cambio, supone una oportunidad de alivio económico sin precedentes.

La decisión pondrá en una encrucijada a la directiva catalana. Por un lado, la necesidad deportiva de retener a una pieza clave; por el otro, la tentación de una cifra que permitiría una importante recomposición del equipo que pueda aliviar un poco las finanzas del cuadro blaugrana. Por el momento, todo depende de la directiva.

Te puede interesar:

