La conductora argentina que renunció a su programa por dar información FALSA sobre el papá de Lionel Messi

La escena mediática en Argentina cometió un grave error, que rápidamente generó consecuencias internas y se viralizó en todo el planeta. La actriz y conductora Florencia Peña ha dejado de formar parte del canal de streaming Luzu TV, uno de los más populares del país sudamericano, tras difundir al aire una fake news vinculada al fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina. El hecho, ocurrido en medio de una ola de rumores sobre el estado clínico del progenitor del astro, desató un repudio generalizado y una rápida respuesta por parte de la familia Messi y de las autoridades del canal.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

El comunicado oficial y la desvinculación

Ante la viralización de la noticia falsa, el fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, expresó públicamente su indignación y distancia frente al error del equipo. Posteriormente, el canal emitió un comunicado oficial ratificando la gravedad de lo sucedido: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible si la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

La postura de la familia Messi

La familia del capitán argentino reaccionó rápidamente mediante un comunicado donde manifestaron su “profundo malestar” por las versiones falsas y exigieron prudencia ante una situación delicada: “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

El mensaje fue contundente respecto a la falta de ética mediática: “Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

La explicación de Florencia Peña

Tras las críticas, la actriz utilizó sus redes sociales para pedir perdón y confirmar su salida del ciclo: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”. Y añadió: “Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”.Previo a este descargo, la actriz había intentado explicar cómo se gestó el error técnico:

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

“Yo estaba al aire en el programa y me dijeron esa noticia y me pidieron que la dijera. Estaba en shock, en vivo, no tenía ni el teléfono y no sabía qué pasaba. Repliqué lo que me pasó la producción y después me dijeron: ‘Ah, no, pará, parece que no está chequeado’”.

