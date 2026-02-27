La estrella del Manchester City que quiere robarse el Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid ha puesto su mirada en Rodri Hernández como una de las piezas clave para reforzar su centro del campo en el futuro cercano. El mediocampista del Manchester City se ha consolidado en los últimos años como uno de los futbolistas más determinantes en su posición, siendo fundamental en los éxitos recientes del conjunto inglés y reconocido individualmente con el Balón de Oro.

Los "Merengues" buscan reforzar el mediocampo con un jugador de talla mundial, sin embargo, tendrían que pagar una cifra superior a los 100 millones de dólares por el jugador dirigido por Pep Guardiola, incluso, algunas fuentes reportan que el Madrid tendría que alcanzar los 150 millones para convencer al City.

Te podría interesar: Obed Vargas y el Atlético de Madrid YA TIENEN RIVAL en Champions League

El internacional español tiene vínculo con el Manchester City hasta 2027, pero el paso del tiempo podría abrir una ventana de oportunidad en próximos mercados si no se concreta una renovación. Desde Inglaterra, el City mantiene la intención de retener a una de sus grandes figuras, consciente de su peso en el esquema del equipo.

Su palmarés es sobresaliente. Con el conjunto inglés ha conquistado múltiples títulos de Premier League de manera consecutiva, además de la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En el plano individual, su rendimiento lo llevó a ganar el Balón de Oro, un reconocimiento que lo situó en la élite mundial y lo convirtió en el primer jugador del City en lograrlo.

Te podría interesar: El "ROBO" que podría CAMBIAR la Champions League: Así FUNCIONA esta regla

Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Aunque no existen negociaciones oficiales confirmadas, el club blanco analiza su situación contractual y su estado físico tras superar una lesión grave de rodilla. Si las condiciones se alinean, Rodri podría convertirse en el líder del nuevo mediocampo madridista para la próxima década.

