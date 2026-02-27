Obed Vargas y el Atlético de Madrid YA TIENEN RIVAL en Champions League

El camino del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League ya tiene nombre propio: Tottenham Hotspur. Y para la afición latina en Estados Unidos, el cruce trae un ingrediente especial: la posibilidad de que Obed Vargas tenga su primera gran noche europea.

Los rojiblancos sellaron su pase tras imponerse con autoridad al Club Brujas en el Metropolitano. Después del vibrante 3-3 en Bélgica, el equipo respondió en casa con un 4-1 contundente, impulsado por el poder ofensivo de Alexander Sorloth y la irrupción de Johnny Cardoso.

Ahora el reto cambia de escala.

¿Puede Obed Vargas debutar en Champions ante el Tottenham?

Desde su llegada procedente del Seattle Sounders de la Major League Soccer, Obed Vargas ha sumado minutos en LaLiga, mostrando personalidad y disciplina táctica. Su primera aparición como colchonero fue ante Real Betis y disputó 11 minutos en una goleada en Copa del Rey, Posteriormente, se volvió a medir al cuadro bético en LaLiga sumando 20 minutos y frente a Rayo Vallecano acumuló 34 más, ya en un contexto adverso.

Su adaptación ha sido progresiva, pero el calendario no concede tregua. El cruce contra el Tottenham representa una oportunidad histórica para el mediocampista mexicano, que podría convertirse en una de las apuestas de Diego Simeone para refrescar el centro del campo.

El Tottenham terminó cuarto en la fase de liga de la Champions, con 17 puntos de 24 posibles. Sin embargo, vive una temporada irregular en la Premier League, donde pelea por alejarse de la zona baja. Ese contraste convierte la eliminatoria en un duelo impredecible.

Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?

Claves del Atlético vs Tottenham en octavos de Champions League

La ida se disputará en el Metropolitano el 10 de marzo, mientras que la vuelta será en Londres el 18 de marzo. El hecho de cerrar la serie en Inglaterra obliga al Atlético a gestionar con inteligencia el primer partido.

Simeone se reencontrará con viejos conocidos y enfrentará a figuras de peso como el Cuti Romero. La intensidad física y la estrategia en pelota parada pueden marcar diferencias en una serie que promete detalles mínimos.

Para Obed Vargas, el contexto es inmejorable: un escenario europeo, un rival inglés y la posibilidad de consolidarse tras dar el salto desde la MLS al futbol español.

El Atlético ya conoce el desafío. Y mientras la Champions eleva la exigencia, también abre puertas. Para el club, es una eliminatoria clave. Para Vargas, puede ser el inicio de una historia que apenas comienza.