El “ROBO” que podría CAMBIAR la Champions League: Así FUNCIONA esta regla

La UEFA Champions League para esta ronda de octavos de final estrena un ajuste en el reglamento que puede inclinar eliminatorias completas. La medida, aprobada por el Comité Ejecutivo de la UEFA, también impacta a la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League y la Champions femenina.

Este cambio refuerza el valor de la fase liguera. Ahora, terminar en los primeros puestos no solo es prestigio: garantiza ventajas concretas en las rondas de eliminación directa. Y ahí aparece el concepto que ya genera debate entre aficionados: el “robo” de la localía.

¿Cómo funciona el robo de la localía en la Champions League 2025-26?

En la temporada 2024-25, los ocho primeros clasificados jugaban en casa la vuelta de octavos. A partir de cuartos y semifinales, el orden se definía por sorteo. Sin embargo, para la campaña 2025-26, la UEFA decidió proteger aún más el rendimiento de la fase regular.

Los equipos ubicados del 1.º al 4.º lugar tienen asegurado cerrar en casa tanto octavos como cuartos de final. Además, los dos primeros clasificados también disputarían la vuelta de semifinales en su estadio.

Pero aquí está el matiz decisivo: esa ventaja puede cambiar de manos.

Si un club con peor posición elimina a uno mejor clasificado, hereda su beneficio. Es decir, “roba” la localía. El ranking y sus privilegios pasan automáticamente al vencedor.

Un ejemplo práctico en un caso hipotético: si Arsenal —con ventaja hasta semifinales— cayera ante Leverkusen, el conjunto alemán asumiría ese derecho y cerraría las siguientes series como local.

El antecedente que encendió la discusión en Europa

En la campaña pasada, el Barcelona, dirigido por Hansi Flick, terminó segundo en la fase de liga. Sin embargo, solo pudo cerrar en casa los octavos; en cuartos y semifinales le tocó definir fuera, situación que influyó en su camino europeo.

Con la nueva normativa, escenarios similares tendrían un desenlace distinto.

Para clubes como el Atlético de Madrid, el “robo” de la localía abre una ventana estratégica. Si elimina a un cabeza de serie, no solo avanza: asume su posición privilegiada en el cuadro.

En torneos donde los detalles definen campeones, cerrar una eliminatoria en casa puede significar presión ambiental, control emocional y ventaja competitiva tangible.

La Champions League evoluciona. Y ahora, más que nunca, cada punto en la fase regular pesa como oro. Porque no se trata solo de clasificar: se trata de asegurarse el escenario decisivo… o arrebatárselo al rival.