La estrella del Real Madrid que pensó en el retiro debido a las lesiones

En medio de la concentración con la selección de Brasil en la fecha FIFA de Octubre el defensor del Real Madrid, Éder Militão, señaló que pensó en el retiro luego de sufrir una lesión de gravedad en la rodilla.

“Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios... Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente, estás en casa, dependiendo de ayuda, de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”,

Militao explicó que la idea del retiro cruzó su mente después de sufrir dos lesiones consecutivas de ligamento cruzado anterior, una en cada rodilla, entre 2023 y 2024. La primera ocurrió en agosto de 2023, en el inicio de la temporada con el Real Madrid, mientras que la segunda llegó cuando apenas se estaba recuperando, lo que significó volver al quirófano y comenzar de nuevo el proceso de rehabilitación.

En total, el defensor estuvo fuera de las canchas más de 430 días y se perdió 94 partidos oficiales con el club merengue, una ausencia que puso a prueba su fortaleza mental. “Después de la segunda lesión muchas cosas pasaron por mi cabeza. Pensé en dejar el fútbol, porque no es fácil empezar de cero otra vez”, confesó el brasileño.

Su regreso oficial se dio con el Real Madrid durante el Mundial de Clubes 2025, y ahora ha sido convocado nuevamente por la selección brasileña, en lo que representa su vuelta definitiva al máximo nivel.