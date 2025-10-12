México, eliminado del Mundial Sub 20: De Gil Mora hasta Obed Vargas, los jugadores que se irían a Europa tras la Copa del Mundo

Se terminó la ilusión y el sueño de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial que se celebra en Chile al caer por marcador de 2-0 ante la potencia y favorita a ganar la competencia, Argentina . Pese al descalabro y eliminación quedan aún muchas cosas positivas que se rescatan.

Los empates de México Sub 20 primero en contra de Brasil, lo que finalmente afectó al cuadro carioca; luego el empate sobre España, además de la victoria sobre Marruecos y el triunfo sobre Chile. Los resultados fueron positivos y la competencia se fue haciendo más dura hasta que se encontraron con la albiceleste.

En este Mundial Sub 20, sobre todo se habló de los prospectos que HOY parece que podrían dar el brinco al futbol europeo.

Estos son los jugadores mexicanos que podrían ir a Europa y los equipos que se dice están tras sus pasos:

Gilberto Mora: La lista la encabeza el tijuanense de 16 años, quien ya era familiar a equipos enormes de Europa, pero ahora se ha reportado que el Barcelona lo tiene como una prioridad. Real Madrid, Manchester City, Arsenal y el Inter Miami también lo tienen en la mira.

Con sus tres goles y dos asistencias, además de un manejo de los tiempo y los hilos atrás de los atacatentes, Gil parece que no tardará mucho para dar el brinco en Europa.

Su lugar ahora será con la Selección Mayor y es baja de la Sub 17 que jugará el Mundial en Qatar próximamente. Obed Vargas: El mexicano de 20 años que juega en Seattle, es seguido por equipos en Europa y se dice que PSV, Brujas y hoy se reportó que Chelsea también le ha echado el ojo Hugo Camberos: El jugador de Chivas sería del interés de Sevilla de Matías Almeyda y lo seguirán en su carrera para eventualmente firmarlo Elías Montiel: El jugador de Pachuca, tendría la atención de Leverkusen en Alemania Alexei Domínguez: El extremo de Pachuca, es del interés real del Ajax, explicó el presidente de los Tuzos Diego Ochoa: Este sábado también ha trascendido que el Porto estaría sondeando al defensa de Bravos de Juárez