ÚLTIMA HORA: Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Mediante redes sociales, el Club Atlético Boca Juniors dio a conocer la muerte de quien fuera su DT a los 69 años de edad a causa de cáncer de vejiga y próstata

Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca Juniors
Oscar Rodríguez
Tendencia
Compartir

El mundo del futbol está de luto. Este miércoles 8 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de Boca Juniors en una tercera etapa a lo largo de su carrera.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, se lee en las redes sociales del equipo.

De acuerdo a diversos reportes, la muerte del exentrenador fue a causa de cáncer de vejiga, enfermedad que padecía desde 2017. Al frente del cuadro Xeneize, Miguel Ángel Russo tuvo un registro de 13 partidos dirigidos en su tercera etapa con marca de tres victorias, siete empates y tres derrotas.

Entre otros equipos en los que estuvo al frente, se encuentran San Lorenzo, Rosario Central, Al-Nassr, Cerro Porteño, Alianza Lima, Millonarios, Velez, Estudiantes de la Plata, Racing, Los Andes, Lanús, Colón, UD Salamanca, Universidad de Chile.

Boca Juniors
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

