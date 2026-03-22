La estrella del Real Madrid que será agente libre y que quiere la Juventus

La Juventus ha comenzado a mover sus piezas en el siguiente mercado con la intención de reforzar su línea defensiva y uno de los nombres que aparece en su radar es el de Antonio Rudiger. El club italiano ya habría iniciado contactos y sondear la situación con el Real Madrid para conocer la situación contractual del central alemán, cuyo futuro en el Santiago Bernabéu todavía genera incertidumbre.

La directiva de la Vecchia Signora busca consolidar una zaga competitiva de cara a la próxima temporada y considera que el defensor de 33 años podría ser el elemento que comande la parte baja del campo. La experiencia internacional, el liderazgo en el vestuario y la fortaleza física del futbolista son cualidades que encajan en el perfil que pretende el técnico Luciano Spalletti, quien ya lo dirigió durante su etapa en la Roma y mantiene un buen recuerdo de su rendimiento.

Te puede interesar: CONFIRMADO: España jugará vs Perú en México, en el mismo mes en el que arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rudiger sigue sin renovar

De acuerdo con diversos reportes, el conjunto bianconero estaría dispuesto a presentar una oferta de contrato por dos temporadas con condiciones económicas atractivas para convencer al alemán. La posibilidad de incorporarlo como agente libre representa un escenario especialmente atractivo para el conjunto de Turín, que busca reforzarse sin realizar un desembolso elevado por traspasos.

En el entorno del Real Madrid, la situación no está completamente definida. Aunque durante buena parte del curso se especuló con su salida debido a la edad y a algunos problemas físicos que afectaron su continuidad, en las últimas semanas el central ha recuperado protagonismo y se ha consolidado nuevamente como pieza clave en la defensa junto a Raúl Asensio. Ese rendimiento ha llevado al club blanco a replantearse la opción de una renovación, aunque todavía no hay una decisión oficial.

Mientras tanto, el internacional germano también ha despertado interés en otros mercados, incluidos clubes de Arabia Saudita y dos equipos de la Premier League. Con varias propuestas sobre la mesa y su contrato entrando en la recta final, los próximos meses serán determinantes para definir el siguiente capítulo en la carrera de uno de los centrales más experimentados del fútbol europeo.

Te puede interesar: El gigante de Europa que busca a Alphonso Davies