La estrella sudamericana que podría regresar a la Premier League

Darwin Núñez podría volver a convertirse en protagonista del mercado de fichajes europeo. El delantero uruguayo analiza seriamente la posibilidad de regresar a la Premier League luego de una etapa con poca continuidad en el fútbol saudí, situación que ha despertado el interés de varios clubes ingleses.

En las últimas semanas, medios británicos han vinculado al atacante con equipos como Chelsea y Newcastle United, dos instituciones que buscan reforzar su ofensiva para la próxima temporada. Ambos clubes consideran que el uruguayo todavía tiene condiciones para destacar en Inglaterra gracias a su potencia física, velocidad y capacidad para jugar en distintos sectores del ataque.

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La experiencia de Núñez en Arabia Saudita no terminó desarrollándose como se esperaba. Aunque llegó con altas expectativas, diversos cambios dentro del club afectaron su protagonismo y redujeron sus oportunidades dentro del equipo. Esa situación abrió la puerta a una posible salida durante el próximo mercado de verano.

Chelsea aparece entre los equipos que siguen de cerca la situación del atacante. El conjunto londinense continúa evaluando opciones ofensivas después de una temporada marcada por la irregularidad en ataque. La experiencia previa de Núñez en la Premier League representa un punto a favor para un futbolista que ya conoce la intensidad y exigencia del campeonato inglés.

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Por otro lado, Newcastle también mantiene interés en sumar variantes para su delantera. El club busca ampliar su competitividad tanto en torneos locales como internacionales y considera que el perfil del uruguayo podría adaptarse al estilo dinámico y vertical del equipo.

Durante su paso por Liverpool, Darwin Núñez alternó momentos de gran rendimiento con etapas de críticas por falta de regularidad. Sin embargo, logró demostrar condiciones importantes en partidos de alto nivel y continúa siendo un futbolista valorado dentro del mercado europeo.