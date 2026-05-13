Pintaba para ser la estrella de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA, pero un disparo terminó con su carrera

La carrera de Salvador Cabañas parecía que estaba destinada para hacer cosas grandes, estaba en su mejor forma, marcando goles con el Club América y siendo el referente más importante en el ataque de la Selección de Paraguay, porque todos lo veían como uno de los jugadores a seguir en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, una noche de fiesta en la Ciudad de México, le cambió la vida para siempre, negándole la oportunidad de representar a su país en una Copa Mundial de la FIFA, justo cuando sus anotaciones en la Copa Libertadores, lo habían colocado en el radar de clubes europeos, su carrera terminó.

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La vida de Salvador Cabañas cambió para siempre

Tras el disparó que recibió Salvador Cabañas, su vida estuvo en riesgos durante varios días, aunque los médicos lograron salvarle la vida, no le quitaron la bala que se quedó alojada en su cabeza.

Después de eso, Salvador Cabañas tuvo que vivir un largo proceso de recuperación, ya no para regresar a jugar de forma profesional, pero sí para recuperar la movilidad. Sin embargo, tras varios años, el paraguayo intentó volver a las canchas, aunque en ligas de menor nivel, pues las secuelas nunca le han permitido recuperar el nivel que lo llevó a ser el delantero de Paraguay.

Su historia marcó para siempre a la afición paraguaya, pues todavía siguen recordando con mucha nostalgia y pensando en lo que pudo llegar a pasar en esa Copa Mundial de la FIFA, donde lograron meterse a los cuartos de final, aunque siempre sufrieron para marcar goles.

Hasta la fecha, el caso sigue siendo recordado como uno de los más tristes en la historia del futbol de Paraguay, equipo que regresa a una Copa Mundial de la FIFA para este 2026.

