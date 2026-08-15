La FECHA y HORARIO para VER el Atlas vs Tigres, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX

Tras la reanudación de la Liga BBVAMX por el parón del torneo binacional de la Leagues Cup 2026, Atlas recibe a Tigres en la Jornada 4 del Apertura 2026, desde la cancha del Estadio Jalisco. El encuentro, que además enmarca las celebraciones por el 110 aniversario de la institución rojinegra, se disputará este sábado 15 de agosto a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México).

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El cuadro local se presenta a este compromiso con seis puntos acumulados en la clasificación general durante el Apertura 2026, En el arranque del torneo, Atlas sumó dos triunfos en sus primeros compromisos antes de registrar su primera derrota por 2-0 ante los Rayados de Monterrey durante la fecha tres.

Por otro lado, Tigres visita la capital jalisciense ocupando el decimosexto lugar de la tabla con apenas un punto de nueve disputados. Su último resultado en liga, previo a la pausa, fue una derrota de 3-2 frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

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Partidos de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX del Apertura 2026

Lista de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026 con fecha y horario (Tiempo del Centro de México):



Atlante vs. Toluca – Sábado 15 de agosto | 17:00 hrs

– Sábado 15 de agosto | 17:00 hrs Monterrey vs. FC Juárez – Sábado 15 de agosto | 19:10 hrs

– Sábado 15 de agosto | 19:10 hrs Atlas vs. Tigres – Sábado 15 de agosto | 21:10 hrs

– Sábado 15 de agosto | 21:10 hrs Pumas vs. Querétaro – Domingo 16 de agosto | 12:00 hrs

– Domingo 16 de agosto | 12:00 hrs América vs. Atlético de San Luis – Domingo 16 de agosto | 17:00 hrs

– Domingo 16 de agosto | 17:00 hrs Santos vs. Chivas – Domingo 16 de agosto | 19:10 hrs

– Domingo 16 de agosto | 19:10 hrs Tijuana vs. Cruz Azul – Domingo 16 de agosto | 21:00 hrs

– Domingo 16 de agosto | 21:00 hrs Necaxa vs. León – Lunes 17 de agosto | 19:00 hrs

– Lunes 17 de agosto | 19:00 hrs Pachuca vs. Puebla – Lunes 17 de agosto | 21:00 hrs

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